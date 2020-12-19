США собираются закрыть два последних консульства в России

Администрация действующего президента США Дональда Трампа уведомила Конгресс о намерении закрыть два последних оставшихся консульства США в России. Об этом сообщает AP.

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Планируется навсегда закрыть консульство во Владивостоке и временно приостановить работу консульства в Екатеринбурге. Точные сроки закрытия еще не определены.

Закрытие консульств связано с решением РФ в 2017 году сократить численность сотрудников американских дипмиссий на территории России.

В консульствах во Владивостоке и Екатеринбурге работают 10 дипломатов из США и 33 местных сотрудника. Американский персонал переведут в посольство в Москве, а местных – уволят. Единственным дипломатическим центром США в России останется посольство в Москве.

13 декабря стало известно, что хакеры из РФ шпионили за Минфином США и другими ведомствами, отслеживая их внутренний почтовый трафик.

14 декабря сообщалось, что за атакой стоит группировка APT29, связанная со спецслужбами РФ.

Масштаб российской шпионской операции может быть очень большим, ведь продукцию SolarWinds, через которую совершали атаку, используют более 300 000 организаций по всему миру, в том числе топ-органы США.

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Владислав Сердюк

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