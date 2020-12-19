США собираются закрыть два последних консульства в России
Администрация действующего президента США Дональда Трампа уведомила Конгресс о намерении закрыть два последних оставшихся консульства США в России. Об этом сообщает AP.
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Планируется навсегда закрыть консульство во Владивостоке и временно приостановить работу консульства в Екатеринбурге. Точные сроки закрытия еще не определены.
Закрытие консульств связано с решением РФ в 2017 году сократить численность сотрудников американских дипмиссий на территории России.
В консульствах во Владивостоке и Екатеринбурге работают 10 дипломатов из США и 33 местных сотрудника. Американский персонал переведут в посольство в Москве, а местных – уволят. Единственным дипломатическим центром США в России останется посольство в Москве.
- 13 декабря стало известно, что хакеры из РФ шпионили за Минфином США и другими ведомствами, отслеживая их внутренний почтовый трафик.
- 14 декабря сообщалось, что за атакой стоит группировка APT29, связанная со спецслужбами РФ.
- Масштаб российской шпионской операции может быть очень большим, ведь продукцию SolarWinds, через которую совершали атаку, используют более 300 000 организаций по всему миру, в том числе топ-органы США.
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