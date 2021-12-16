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США вводят санкции против исследовательских компаний Китая из-за угрозы нацбезопасности

Цей матеріал також доступний українською
16.12.2021, 18:27
США вводят санкции против исследовательских компаний Китая из-за угрозы нацбезопасности - Фото
Иллюстративное фото: ЕРА

Сегодня, 16 декабря, Минторговли США ввело экспортные ограничения для нескольких китайских компаний из-за угрозы национальной безопасности, притеснения китайских уйгуров и помощи военным. Об этом сообщает Reuters.

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Высокопоставленный американский чиновник сообщил СМИ, что санкции против компаний из Китая связаны с использованием биотехнологий и нарушением прав человека.

Уточняется, что ограничениям экспорта предшествовал запрет на инвестиции США для китайской компании по распознаванию лиц SenseTime, которы усугубил непростые отношения между Пекином и Вашингтоном.

Санкции также ввели против организаций из Грузии, Малайзии и Турции, которые якобы "перенаправили или попытались перенаправить американские товары на военные программы Ирана".

Компании Китая, против которых введены американские санкции:

  • Академия военно-медицинских наук Китая и ее 11 исследовательских институтов;
  • HMN International;
  • Huawei Marine;
  • Jiangsu Hengtong Marine Cable Systems;
  • Jiangsu Hengtong OpticElectric;
  • Shanghai Aoshi Control Technology Co;
  • Ltd. и Zhongtian Technology Submarine Cable.

Посольство Китая в Вашингтоне пока не отвечает журналистам на запрос о комментарии.

Чиновник из КНР сказал, что США вводят ограничения для "осуществления широкомасштабного репрессивного социального контроля".

СПРАВКА. О преследовании китайскими властями граждан КНР из числа мусульман-уйгуров известно давно. Речь идет о так называемых лагерях перевоспитания, куда отправляют уйгуров, проявляющих интерес к исламу. Правительство Китая обвиняют в проведении принудительной стерилизации уйгурских женщин и разлучении детей с их семьями. При этом власти тщательно скрывают факты, но говорят, что якобы борются с терроризмом среди уйгуров. В марте 2021 года ЕС ввел санкции против четырех китайских чиновников за нарушения прав уйгурского меньшинства.

  • В июне 2018 года США ввели дополнительные пошлины на импорт китайских товаров
  • 29 ноября 2020 года США ввели санкции против крупнейшего китайского производителя микросхем Semiconductor Manufacturing International Corp. 
  • 15 декабря 2021-го сообщалось, что США внесет восемь китайских компаний, включая DJI, крупнейшего в мире производителя коммерческих дронов, в черный список инвестиций за их предполагаемое участие в слежке за уйгурским мусульманским меньшинством.

Читайте также: США могут ограничить конвертацию российского рубля – Bloomberg

Яна Катасонова
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