США завершат боевую миссию в Ираке до конца года – Байден

США завершат боевую миссию в Ираке к концу 2021 года. Об этом вчера, 26 июля, заявил президент США Джо Байден на брифинге в Белом доме после встречи с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Кадими, сообщает Associated Press.

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Байден отметил, что США сохранят партнерские отношения с Ираком и американские военные продолжат обучать и консультировать военных Ирака и обмениваться с ними разведданными.

Байден не сказал, планируется ли сокращение численности войск США в Ираке, которая сейчас составляет около 2500 человек. По словам пресс-секретаря Белого дома Дженнифер Псаки, количество военных будет зависеть от потребностей для выполнения задач.

По словам Байдена, до конца года военные США продолжат выполнять боевые задачи в Ираке.

Власти Ирака испытывают давление поддерживаемых Ираном шиитских группировок, которые хотят, чтобы все войска США ушли из страны, вне зависимости от миссий, которые они выполняют.

В ноябре 2020 года США начали поэтапный вывод войск из Афганистана.

В апреле 2021-го Байден заявил, что окончательно завершится процесс к 11 сентября – 20-й годовщине атаки Аль-Каиды на США.

Денис Юдин

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