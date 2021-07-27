UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

США завершат боевую миссию в Ираке до конца года – Байден

Цей матеріал також доступний українською
27.07.2021, 09:10
США завершат боевую миссию в Ираке до конца года – Байден - Фото
Джо Байден и Мустафа аль-Кадими (Фото – Tom Brenner, EPA)

США завершат боевую миссию в Ираке к концу 2021 года. Об этом вчера, 26 июля, заявил президент США Джо Байден на брифинге в Белом доме после встречи с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Кадими, сообщает Associated Press.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Байден отметил, что США сохранят партнерские отношения с Ираком и американские военные продолжат обучать и консультировать военных Ирака и обмениваться с ними разведданными.

Байден не сказал, планируется ли сокращение численности войск США в Ираке, которая сейчас составляет около 2500 человек. По словам пресс-секретаря Белого дома Дженнифер Псаки, количество военных будет зависеть от потребностей для выполнения задач.

По словам Байдена, до конца года военные США продолжат выполнять боевые задачи в Ираке.

Власти Ирака испытывают давление поддерживаемых Ираном шиитских группировок, которые хотят, чтобы все войска США ушли из страны, вне зависимости от миссий, которые они выполняют.

  • В ноябре 2020 года США начали поэтапный вывод войск из Афганистана.
  • В апреле 2021-го Байден заявил, что окончательно завершится процесс к 11 сентября – 20-й годовщине атаки Аль-Каиды на США.
Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война в Ираке войска США ирак джо байден
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Business Analyst
Киев Semantrum
Юрисконсульт
Киев Група Компаній ЛІГА
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 