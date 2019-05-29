Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
29.05.2019, 20:55

США заявили о несоблюдении Россией моратория на ядерные испытания

США заявили о несоблюдении Россией моратория на ядерные испытания - Фото
Фото: flickr.com/wolfkann

В Пентагоне полагают, что РФ не соблюдает мораторий на ядерные испытания в плане соответствия нулевому стандарту

Соединенные Штаты подозревают, что Российская Федерация нарушает мораторий на проведение ядерных испытаний. Об этом заявил 29 мая глава Разведывательного управления министерства обороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли, передает Голос Америки.

"Соединенные Штаты полагают, что Россия, вероятно, не соблюдает мораторий на ядерные испытания в плане соответствия нулевому стандарту", - сказал он, выступая на форуме по контролю над вооружениями в Гудзоновском институте.

Сообщается, что официальные лица администрации США подтвердили, что аналогичные данные есть и у других разведывательных и аналитических ведомств.

В частности, по данным американских аналитиков, российские власти проводят некие испытания на Новой Земле - островной территории за Полярным кругом.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был принят Генеральной ассамблеей ООН в 1996 году и ратифицирован Россией в 2000 году. США первыми подписали договор (это сделал президент Билл Клинтон), но конгресс отказался его ратифицировать. От ядерных тестов США отказались в 1992 году.

4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении исполнения Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), который был подписан между США и СССР в 1987 году.

Читайте также: "Ракетам США до Москвы - 10 минут": Путин снова пригрозил Америке

Отправить:
Распечатать:
Теги: ядерное оружие, пентагон, ядерные испытания
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 