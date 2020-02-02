Стало известно имя нападавшего с ножом в Лондоне

Фото: лондонская полиция MET Police

Стало известно имя мужчины, нападавшего в Лондоне с ножом на прохожих и застреленного полицией. Об этом пишет ВВС.

Нападавший - Судеш Амман - был освобожден около недели назад после отбывания наказания за террористические преступления. Он находился под активным полицейским наблюдением во время нападения, которое полиция считает террористическим инцидентом, связанным с исламистами.

Три человека получили ранения, причем один человек находится в опасном для жизни состоянии.

Ранее офицеры полиции застрелили мужчину в Лондоне , который нападал с ножом на прохожих.

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