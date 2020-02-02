Нападал с ножом. Лондонская полиция убила террориста: видео

Офицеры полиции застрелили мужчину в Лондоне, который нападал с ножом на прохожих и, по данным полиции, "был связан с терроризмом". Об этом пишет The Telegraph.
Лондонская полиция заявила, что несколько человек были получили ножевые ранения в районе Стретем. В соцсетях очевидцы пишут, что слышали по крайней мере три выстрела. Пока точно остается неясным, что произошло. Полиция призывала людей покинуть место происшествия, когда они очищали территорию от покупателей и случайных прохожих.
Еще одна очевидица рассказывает, что мужчина "просто зашел в магазин, достал нож и начал резать людей", владелец магазина пытался отобрать у него нож, но нападавший ускользнул.
Полиция советует людям избегать этого района, "пока экстренные службы разбираются с инцидентом".
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