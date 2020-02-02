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Нападал с ножом. Лондонская полиция убила террориста: видео

Нападал с ножом. Лондонская полиция убила террориста: видео - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
02.02.2020, 18:16

Правоохранители советуют людям пока избегать района Стретем

Офицеры полиции застрелили мужчину в Лондоне, который нападал с ножом на прохожих и, по данным полиции, "был связан с терроризмом". Об этом пишет The Telegraph.

Лондонская полиция заявила, что несколько человек были получили ножевые ранения в районе Стретем. В соцсетях очевидцы пишут, что слышали по крайней мере три выстрела. Пока точно остается неясным, что произошло. Полиция призывала людей покинуть место происшествия, когда они очищали территорию от покупателей и случайных прохожих.

Еще одна очевидица рассказывает, что мужчина "просто зашел в магазин, достал нож и начал резать людей", владелец магазина пытался отобрать у него нож, но нападавший ускользнул.

Полиция советует людям избегать этого района, "пока экстренные службы разбираются с инцидентом".

  • В ноябре 2019 года прохожие на лондонском мосту до прибытия полиции самостоятельно обезвредили напавшего на них с ножом мужчину. Полицейские застрелили нападавшего уже после того, как свидетели происшествия отобрали у него нож.

Читайте также: В центре Парижа четверо полицейских убиты ножом - СМИ

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