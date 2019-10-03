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В центре Парижа четверо полицейских убиты ножом - СМИ

В центре Парижа четверо полицейских убиты ножом - СМИ - Фото
Фото: ЕРА
03.10.2019, 16:20

Злоумышленник застрелен

В центре Парижа, в районе расположения основных туристических объектов мужчина напал на полицейских с ножом. Злоумышленнику удалось убить четырех из них, прежде чем его застрелили, сообщает ВВС.

Напавший, согласно сообщению профсоюза полиции, ранее работал на административной должности в полицейском управлении. Каковы мотивы его поступка, там не сообщили.

Агентство отмечает, что нападение произошло на следующий день после того, как полиция во всей Франции объявила забастовку в связи с ростом насилия против офицеров.

На месте происшествия находятся премьер-министр Франции Эдуард Филипп и министр внутренних дел Кристоф Кастанер.

Мэр Парижа Анн Идальго подтвердила в Twitter, что "несколько человек" были убиты в результате нападения, которое произошло недалеко от собора Нотр-Дам.

По сообщениям, еще один человек был ранен.

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полиция нападение нож париж
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