Стало известно, сколько Брюссель выделит на защиту климата

Урсула фон дер Ляйен (фото - ЕРА)

Брюссель выделит €1 млрд для защиты климата в течение следующих 10 лет. Об этом заявила новая глава Еврокомиссии, экс-министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Deutsche Welle.

По ее словам, Европейскому Союзу необходимо стать образцом для подражания в деле защиты климата.

Фон дер Ляйен отметила необходимость к 2050 году достичь климатической нейтральности в странах ЕС. Это означает экономическую деятельность с нулевыми выбросами парниковых газов. Европейская комиссия представила долгосрочную стратегическую концепцию снижения их выбросов в ноябре 2018 года.

Фон дер Ляйен также призвала Евросоюз более активно участвовать в мировой политике для защиты своих интересов. "Европе следует научиться языку силы", - добавила она.

Она считает, что прежней стратегии "мягкой силы" в современном мире недостаточно.

"С одной стороны, это значит наращивание собственных мускулов в областях, в которых мы долгое время полагались на других - например, в политике безопасности. С другой стороны - целенаправленное использование имеющейся силы там, где затрагиваются европейские интересы", - отметила новая глава Еврокомиссии, приведя в качестве примера сферу торговли.

Она добавила, что страны ЕС сообща могут "эффективно" проводить переговоры о таможенных барьерах и торговых соглашениях.

ледующие 18 месяцев будут иметь решающее значение в борьбе с глобальным потеплением. 25 июля сообщалось , что с

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