Столтенберг ждет, когда Северная Македония вступит в НАТО

Йенс Столтенберг (фото - EPA)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ждет, когда Республика Северная Македония вступит в НАТО. Об этом генсек сообщил у себя в Twitter.

"Я приветствую сегодняшнюю ратификацию в греческом парламенте Преспанского договора - это важный вклад в стабильность и процветание всего региона. Я с нетерпением жду, когда в будущем Республика Северная Македония вступит в НАТО", - написал он.

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Сегодня парламент Греции проголосовал за ратификацию соглашения, согласно которому Македония получит новое название - Республика Северная Македония. Спикер парламента Никос Вуцис назвал это голосование историческим.

За ратификацию соглашения проголосовали 153 парламентария из 151 необходимого. Против документа высказались 146 депутатов.

Таким образом был решен спор, который продолжался между двумя странами около 30 лет.