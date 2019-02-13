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13.02.2019, 19:12

Столтенберг: НАТО ответит на нарушение Россией ракетного договора

Столтенберг: НАТО ответит на нарушение Россией ракетного договора - Фото
Йенс Столтенберг (фото - ЕРА)

"Зеркальных" действий не будет, сказал генсек НАТО

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Главное внимание НАТО сейчас сосредоточено на усилиях для сохранения Договора по ликвидации ракет средней и малой досягаемости (РСМД), одновременно продолжается анализ и подготовка ответа на продолжение разработки Россией запрещенных ракетных систем. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Радио Свобода.

Генсек альянса отметил, что новые российские ракеты - это не единичный случай, а часть более широкой картины инвестиций России в новейшие военные мощности, в том числе и ядерные.

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Столтенберг сообщил, что действия России уже привели к наибольшему со времен Холодной войны укреплению коллективной безопасности Североатлантического союза.

"Мы не обязаны отвечать на действия России "зеркальными" действиями, и мы этого не делали и раньше. Мы не будем отвечать созданием "ракеты на ракету" или "самолетом - на самолет". Для нас важно наличие достойных доверия сил сдерживания и обороны. Все это мы будем делать, как сплоченный альянс. Все это будут оборонительные и взвешенные меры", - заявил генсекретарь НАТО.

Столтенберг повторил, что альянс не будет размещать новые наземные ядерные установки на территории Европы.

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней - от 1000 до 5500 км, и малой - от 500 до 1000 км дальности), заключенный США и СССР, на 32-м году существования, утверждает Вашингтон, оказался под угрозой из-за России.

21 января 2019 года представитель США по разоружению Роберт Вуд заявил, что РФ должна в кратчайшие сроки уничтожить запасы ракет 9М729. В феврале истечет двухмесячный срок ультиматума Вашингтона. В РФ назвали требование "неприемлемым".

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Теги: нато, ДРСМД, йенс столтенберг
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