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Столтенберг отреагировал на слова Макрона о "мертвом мозге" НАТО

Столтенберг отреагировал на слова Макрона о "мертвом мозге" НАТО - Фото
Йенс Столтенберг (фото - ЕРА)
08.11.2019, 08:15

Генсек Альянса уверен: ЕС не сможет защитить себя самостоятельно

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг разделяет мнение федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, которая не согласилась с "резкими словами" президента Франции Эмманюэля Макрона об Альянсе. Об этом он сообщил в Twitter.

"Любая попытка отдалить Европу от Северной Америки не только ослабит трансатлантический альянс, но и рискует разделить саму Европу. Европейское единство не может заменить трансатлантическое единство. Я решительно приветствую усилия по укреплению европейской обороны. Это может расширить возможности и разделить бремя внутри НАТО. Однако Европейский Союз не может защитить Европу", - говорится в стенограмме речи Столтенберга на совместной пресс-конференции с Меркель.

  • Макрон ранее заявил, что у НАТО "умер мозг" из-за несогласованности позиций США и Европы.

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