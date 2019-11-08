Столтенберг отреагировал на слова Макрона о "мертвом мозге" НАТО

Йенс Столтенберг (фото - ЕРА)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг разделяет мнение федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, которая не согласилась с "резкими словами" президента Франции Эмманюэля Макрона об Альянсе. Об этом он сообщил в Twitter.

"Любая попытка отдалить Европу от Северной Америки не только ослабит трансатлантический альянс, но и рискует разделить саму Европу. Европейское единство не может заменить трансатлантическое единство. Я решительно приветствую усилия по укреплению европейской обороны. Это может расширить возможности и разделить бремя внутри НАТО. Однако Европейский Союз не может защитить Европу", - говорится в стенограмме речи Столтенберга на совместной пресс-конференции с Меркель.

Макрон ранее заявил, что у НАТО "умер мозг" из-за несогласованности позиций США и Европы.

Читайте также: Столтенберг рассказал, станет ли Украина членом НАТО