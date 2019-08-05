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Столтенберг: Террористы-одиночки вдохновляют друг друга

Столтенберг: Террористы-одиночки вдохновляют друг друга - Фото
Йенс Столтенберг (фото - EPA)
05.08.2019, 10:06

Комментарий Генерального секретаря НАТО появился в понедельник, как раз после двух массовых расстрелов в Огайо и Техасе, произошедших на этих выходных

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Новой Зеландии заявил, что нации должны совместно противодействовать террористам-одиночкам, черпающим вдохновение друг от друга. Об этом сообщает Reuters

"Эти атаки совершаются одиночками, но они одновременно связаны, потому что используют друг друга для вдохновения, и ссылаются друг на друга в разных манифестах", - заявил Столтенберг. 

По словам Генсека НАТО, народы должны совместно противодействовать террористам-одиночкам: "Это подчеркивает, что нам надо бороться с терроризмом разными способами, при помощи разных инструментов".

Столтенберг приехал в Новую Зеландию с двухдневным визитом, посетив Крайстчерч, где несколько месяцев тому назад, террорист совершил атаку на мечеть, убив 51 человека

Вчера в США неизвестные открыли стрельбу в торговом центре Walmart в техасском городе Эль-Пасо. В результате стрельбы 20 человек погибли и еще 20 получили раненияВ тот же день в Дайтоне, штат Огайо, мужчина открыл стрельбу около часа ночи по людям, стоявшим около бара. Погибло от пяти до десяти человек.  

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терроризм йенс столтенбрег
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