Столтенберг: Террористы-одиночки вдохновляют друг друга

Йенс Столтенберг (фото - EPA)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Новой Зеландии заявил, что нации должны совместно противодействовать террористам-одиночкам, черпающим вдохновение друг от друга. Об этом сообщает Reuters.

"Эти атаки совершаются одиночками, но они одновременно связаны, потому что используют друг друга для вдохновения, и ссылаются друг на друга в разных манифестах", - заявил Столтенберг.

По словам Генсека НАТО, народы должны совместно противодействовать террористам-одиночкам: "Это подчеркивает, что нам надо бороться с терроризмом разными способами, при помощи разных инструментов".

Столтенберг приехал в Новую Зеландию с двухдневным визитом, посетив Крайстчерч, где несколько месяцев тому назад, террорист совершил атаку на мечеть, убив 51 человека.

Вчера в США неизвестные открыли стрельбу в торговом центре Walmart в техасском городе Эль-Пасо. В результате стрельбы 20 человек погибли и еще 20 получили ранения. В тот же день в Дайтоне, штат Огайо, мужчина открыл стрельбу около часа ночи по людям, стоявшим около бара. Погибло от пяти до десяти человек.