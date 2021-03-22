Странам ЕС предлагали несуществующие вакцины от COVID-19 – бюро по борьбе с мошенничеством

Мошенники пытались продать Финляндии и другим странам ЕС несуществующие вакцины от коронавируса на общую сумму в 14 млрд евро. Об этом заявили в Европейском бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF), пишет финнское издание Yle.

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По словам главы OLAF Вилле Итяля, такие предложения о продаже выглядят "очень реалистично, но на самом деле вакцин не существует".

Он отметил, что организаторами этих схем выступали, скорее всего, лица из третьих стран и речь идет об организованной преступности. Как подчеркнули в OLAF, преступники действовали разными способами – они могли поставлять препараты целыми партиями или даже предлагать образцы вакцин бесплатно, чтобы получить аванс и исчезнуть.

В начале февраля 2021 года в Китае арестовали 80 человек за торговлю поддельной вакциной – ее могли продавать за рубеж.

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Дарья Мостовая

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