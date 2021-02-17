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Бельгийцев просят не покупать поддельные вакцины от коронавируса, вероятно российские

17.02.2021, 09:48
Бельгийцев просят не покупать поддельные вакцины от коронавируса, вероятно российские - Фото
Вакцина Sputnik V (фото — ЕРА)

Бельгийцев предостерегли от покупки поддельных вакцин от коронавируса, возможно российского производства. С заявлением выступила представительница Национального кризисного центра Сабина Стордер, сообщает The Brussels Times.

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"Мы хотели бы предупредить вас о поддельных вакцинах, которые предлагают купить – по всей видимости, чаще всего российских. Они не были должным образом протестированы на безопасность и эффективность", – заявила Стордер.

Такие вакцины не рекомендуется покупать ни на улице, ни в магазинах, ни в интернете, подчеркнула Стордер.

Она отметила, что безопасные и эффективные вакцины распространяются только через медицинские учреждения, и это делается бесплатно.

  • 29 января 2021 года Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №4613 о регистрации лекарственных средств под обязательство: он позволит экстренно регистрировать вакцины против коронавируса.
  • В США заявили, что Россия ведет информационную кампанию по дискредитации вакцин Pfizer и Moderna, пытаясь разрекламировать российский препарат Sputnik V в странах Латинской Америки и препятствуя здоровой конкуренции.
  • 10 февраля Кабмин запретил регистрировать российскую вакцину в Украине.

Читайте также: Спутник Кремля. Зачем Медведчук навязывает Украине российскую вакцину

Денис Юдин
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вакцина бельгия коронавирус COVID-19
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