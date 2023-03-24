UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Страны Северной Европы создают единую систему ПВО из-за угрозы со стороны России

Цей матеріал також доступний українською
24.03.2023, 20:33
Страны Северной Европы создают единую систему ПВО из-за угрозы со стороны России - Фото
Истребитель Gripen ВВС Швеции (фото - EPA)

Военно-воздушные силы Швеции, Норвегии, Финляндии и Дании договорились о создании единой северной противовоздушной обороны, направленной на противодействие растущей угрозе со стороны России. Об этом сообщает The Guardian.

Согласно заявлениям вооруженных сил четырех стран, их командующие ВВС подписали декларацию о намерении использовать свои истребители как единый флот, основываясь на уже известных способах деятельности под руководством НАТО.

ВВС Дании заявили: "Конечная цель состоит в том, чтобы иметь возможность беспрепятственно действовать вместе как одна сила, разработав скандинавскую концепцию совместных воздушных операций на основе уже известной методологии НАТО".

По информации издания, Норвегия располагает 57 истребителями F-16 и 37 истребителями F-35, еще 15 F-35 заказаны. Финляндия заказала 62 самолета F/A-18 Hornet и 64 F-35. У Дании есть 58 F-16 и 27 F-35. У Швеции более 90 реактивных самолетов Gripens.

  • Сегодня парламент Швеции разрешил правительству страны передать Украине пакет военной помощи на $532 млн.

Читайте также: Залужный объяснил Милли, что истребители F-16 усилят возможности системы ПВО Украины



Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
нато самолет пво f-16 северная европа
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 