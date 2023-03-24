Страны Северной Европы создают единую систему ПВО из-за угрозы со стороны России
Военно-воздушные силы Швеции, Норвегии, Финляндии и Дании договорились о создании единой северной противовоздушной обороны, направленной на противодействие растущей угрозе со стороны России. Об этом сообщает The Guardian.
Согласно заявлениям вооруженных сил четырех стран, их командующие ВВС подписали декларацию о намерении использовать свои истребители как единый флот, основываясь на уже известных способах деятельности под руководством НАТО.
ВВС Дании заявили: "Конечная цель состоит в том, чтобы иметь возможность беспрепятственно действовать вместе как одна сила, разработав скандинавскую концепцию совместных воздушных операций на основе уже известной методологии НАТО".
По информации издания, Норвегия располагает 57 истребителями F-16 и 37 истребителями F-35, еще 15 F-35 заказаны. Финляндия заказала 62 самолета F/A-18 Hornet и 64 F-35. У Дании есть 58 F-16 и 27 F-35. У Швеции более 90 реактивных самолетов Gripens.
- Сегодня парламент Швеции разрешил правительству страны передать Украине пакет военной помощи на $532 млн.
Читайте также: Залужный объяснил Милли, что истребители F-16 усилят возможности системы ПВО Украины
Комментарии