Страны Восточной Европы готовятся к новой волне украинских беженцев – Reuters
09.11.2022, 11:13
Беженцы из Украины в Польше (Фото: EPA-EFE/Pawel Supernak)
Страны Восточной Европы готовятся к возможной новой волне украинских беженцев, поскольку Россия обстреливает электро- и тепловые электростанции, а президент Владимир Зеленский 3 ноября заявлял, что у 4,5 миллиона жителей Украины нет электроэнергии. Об этом сообщает Reuters.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Считается, что около 6,9 миллионов человек являются внутренне перемещенными лицами в Украине. Страны Восточной Европы, такие как Словакия и Венгрия, готовятся к приливу в ближайшие месяцы, пишет агентство.
"Увеличение количества чувствуется, и это ожидается. Сейчас оно выросло на 15%", – сказал Роман Догович, координатор помощи в восточном словацком городе Кошице.
- Объединенная энергосистема Украины подверглась массированным ракетным атакам 10, 11, 17, 22 октября и 2 ноября. От обстрелов пострадали почти 40% энергетической инфраструктуры, из-за чего в Украине начались стабилизационные отключения электричества.
- В Укрэнерго и ДТЭК заявили 7 ноября, что на восстановление электросети нужно от 2 до 5 недель.
- 8 ноября в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях проводились внеплановые аварийные отключения электроэнергии.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Старший дизайнерРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии