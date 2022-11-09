Страны Восточной Европы готовятся к новой волне украинских беженцев – Reuters

Страны Восточной Европы готовятся к возможной новой волне украинских беженцев, поскольку Россия обстреливает электро- и тепловые электростанции, а президент Владимир Зеленский 3 ноября заявлял, что у 4,5 миллиона жителей Украины нет электроэнергии. Об этом сообщает Reuters.

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Считается, что около 6,9 миллионов человек являются внутренне перемещенными лицами в Украине. Страны Восточной Европы, такие как Словакия и Венгрия, готовятся к приливу в ближайшие месяцы, пишет агентство.

"Увеличение количества чувствуется, и это ожидается. Сейчас оно выросло на 15%", – сказал Роман Догович, координатор помощи в восточном словацком городе Кошице.

Объединенная энергосистема Украины подверглась массированным ракетным атакам 10, 11, 17, 22 октября и 2 ноября. От обстрелов пострадали почти 40% энергетической инфраструктуры, из-за чего в Украине начались стабилизационные отключения электричества.

В Укрэнерго и ДТЭК заявили 7 ноября, что на восстановление электросети нужно от 2 до 5 недель.

8 ноября в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях проводились внеплановые аварийные отключения электроэнергии.

Вадим Ребрина

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