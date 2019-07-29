Стрельба на фестивале в Калифорнии: по меньшей мере 11 погибших

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В американском городе Сан-Хосе в Калифорнии на фестивале еды Gilroy Garlic неизвестный открыл огонь по посетителям. Об этом сообщает Reuters.

В результате инцидента погибли 11 человек, многие получили серьезные ранения.

По словам очевидцев, стрелок - мужчина около 20 лет.

Полиция также расследует сообщения о возможном участии второго стрелка.

Ранее сообщалось, что террористы "Боко Харам" напали на похоронную процессию в северо-восточной части Нигерии. В результате погибло 65 человек. Десять человек получили ранения. "Боко Харам" десятилетиями занимается терроризмом на северо-востоке Нигерии. Общее число жертв этой группировки достигло 27 000 человек. Из-за ее действий было перемещено более 2 млн людей.

До этого стало известно, что 40-летнему гражданину Беларуси Алексею Ф., постоянно проживающему в Чехии и воевавшему в Донбассе против Украины, грозит 15 лет тюрьмы за терроризм.