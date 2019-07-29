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Теракт в Африке: "Боко Харам" убили 65 человек

Теракт в Африке: "Боко Харам" убили 65 человек - Фото
Фото: EPA
29.07.2019, 06:55

Террористы "Боко Харакм" напали на похоронную процессию в Нигерии, люди пытались преследовать их - и погибли

Тррористы "Боко Харам" напали на похоронную процессию в северо-восточной части Нигерии. Как пишет Daily Sabah Africa, в результате погибло 65 человек.

Десять человек получили ранения, уточнил представитель местных властей Мухаммед Булама. По его словам, более 20 человек погибли во время атаки на похороны, и еще десятки были убиты, когда они пытались преследовать террористов.

"Боко Харам" десятилетиями занимается терроризмом на северо-востоке Нигерии. Общее число жертв этой группировки достигло 27 000 человек. Из-за ее действий было перемещено более 2 млн людей.

Ранее сообщалось, что 40-летнему гражданину Беларуси Алексею Ф., постоянно проживающему в Чехии и воевавшему в Донбассе против Украины, грозит 15 лет тюрьмы за терроризм. В период с 2014 по 2016 год беларус несколько раз выезжал на территорию временно оккупированной части Донбасса, где участвовал в боях на стороне гибридных войск РФ. Затем он возвращался в Чехию.

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терроризм боко харам
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