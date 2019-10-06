Стрельба в Канзасе: Четверо убиты, пятеро ранены, стрелка ищут

В американском штате Канзас неизвестный расстрелял посетителей бара и скрылся, четыре человека погибли, пятеро ранены. Об этом сообщает BBC.
Инцидент произошел в городе Канзас-Сити.
В местной полиции рассказали, что подозреваемый - латиноамериканец, его уже объявили в розыск. Район, где произошла стрельба, заблокирован правоохранителями.
СМИ Канзас-Сити, со ссылкой на полицию, пишут, что все погибшие - латиноамериканцы.
Отмечается, что злоумышленник вошел в бар и сразу открыл огонь, он стрелял из пистолета. В полиции пока не имеют о нем какой-либо информации.
This is what the scene looks like from Baltimore and Central Ave. @41actionnews pic.twitter.com/EMTLFc2nUV— Nick Starling (@NickStarlingTV) October 6, 2019
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