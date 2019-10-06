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Стрельба в Канзасе: Четверо убиты, пятеро ранены, стрелка ищут

Стрельба в Канзасе: Четверо убиты, пятеро ранены, стрелка ищут - Фото
Место стрельбы в Канзасе (Фото: twitter.com/NickStarlingTV)
06.10.2019, 14:38

Нападение произошло в баре Канзас-Сити

В американском штате Канзас неизвестный расстрелял посетителей бара и скрылся, четыре человека погибли, пятеро ранены. Об этом сообщает BBC.

Инцидент произошел в городе Канзас-Сити.

В местной полиции рассказали, что подозреваемый - латиноамериканец, его уже объявили в розыск. Район, где произошла стрельба, заблокирован правоохранителями.

СМИ Канзас-Сити, со ссылкой на полицию, пишут, что все погибшие - латиноамериканцы. 

Отмечается, что злоумышленник вошел в бар и сразу открыл огонь, он стрелял из пистолета. В полиции пока не имеют о нем какой-либо информации.

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стрельба Канзас
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