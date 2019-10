Стрельба в Канзасе: Четверо убиты, пятеро ранены, стрелка ищут

В американском штате Канзас неизвестный расстрелял посетителей бара и скрылся, четыре человека погибли, пятеро ранены. Об этом сообщает BBC.

Инцидент произошел в городе Канзас-Сити.

В местной полиции рассказали, что подозреваемый - латиноамериканец, его уже объявили в розыск. Район, где произошла стрельба, заблокирован правоохранителями.

СМИ Канзас-Сити, со ссылкой на полицию, пишут, что все погибшие - латиноамериканцы.

Отмечается, что злоумышленник вошел в бар и сразу открыл огонь, он стрелял из пистолета. В полиции пока не имеют о нем какой-либо информации.

This is what the scene looks like from Baltimore and Central Ave. @41actionnews pic.twitter.com/EMTLFc2nUV