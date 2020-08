Стрельба возле Белого дома. Трампа экстренно эвакуировали с пресс-конференции

Охрана президента США Дональда Трампа без объяснения причин увела лидера страны с пресс-конференции. Как оказалось, неизвестный мужчина открыл стрельбу возле Белого дома во время брифинга. Об этом сообщает Reuters.

Позднее Трамп вернулся к журналистам и заявил о том, что нападавший был ранен и, вскоре, госпитализирован.

President Trump was abruptly escorted from the White House briefing room shortly after a shooting outside the fence that surrounds the complex https://t.co/GaAIrka4Yk pic.twitter.com/kYzIaiH6FY