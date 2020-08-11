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Стрельба возле Белого дома. Трампа экстренно эвакуировали с пресс-конференции

11.08.2020, 02:29
Стрельба возле Белого дома. Трампа экстренно эвакуировали с пресс-конференции - Фото
Дональд Трамп (Фото: EPA)

Нападавший был ранен, его уже госпитализировали

Охрана президента США Дональда Трампа без объяснения причин увела лидера страны с пресс-конференции. Как оказалось, неизвестный мужчина открыл стрельбу возле Белого дома во время брифинга. Об этом сообщает Reuters.

Позднее Трамп вернулся к журналистам и заявил о том, что нападавший был ранен и, вскоре, госпитализирован.

Станислав Стороженко
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