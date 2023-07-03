Стрелок, убивший двух человек в аэропорту Кишинева, скончался в больнице

Гражданин Таджикистана, застреливший двух человек в кишиневском аэропорту, скончался в больнице. Об этом сообщает пресс-служба полиции Молдовы.

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"Подозреваемый в двойном убийстве в международном аэропорту Кишинева скончался 15 минут назад", – сообщили правоохранители в 22:36.

30 июня 2023 года в аэропорту Кишинева один из пассажиров устроил стрельбу, людей эвакуировали.

Позднее выяснилось, что стрелком был гражданин Таджикистана, которого не пустили в Молдову. Он отобрал у пограничника пистолет, открыл огонь и убил сотрудника пограничной полиции и сотрудника службы безопасности аэропорта. Правоохранители Кишинева заявили о "нейтрализации" стрелка.

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