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Стрілок, який убив двох людей в аеропорту Кишинева, помер у лікарні

Этот материал также доступен на русском
03.07.2023, 23:33
Стрілок, який убив двох людей в аеропорту Кишинева, помер у лікарні - Фото
Фото – МВС Молдови

Громадянин Таджикистану, який застрелив двох людей у кишинівському аеропорту, помер у лікарні. Про це повідомляє пресслужба поліції Молдови.

"Підозрюваний у подвійному вбивстві в міжнародному аеропорту Кишинева помер 15 хвилин тому", – повідомили правоохоронці о 22:36.

  • 30 червня 2023 року в аеропорту Кишинева один із пасажирів вчинив стрілянину, людей евакуювали.
  • Пізніше з'ясувалося, що стрільцем був громадянин Таджикистану, якого не пустили до Молдови. Він відібрав у прикордонника пістолет, відкрив вогонь та вбив працівника прикордонної поліції та співробітника служби безпеки аеропорту. Правоохоронці Кишинева заявили про "нейтралізацію" стрільця.
Оксана Житнюк
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аеропортстрілянинаМолдоваТаджикістанкишинів
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