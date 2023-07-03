Стрілок, який убив двох людей в аеропорту Кишинева, помер у лікарні

Громадянин Таджикистану, який застрелив двох людей у кишинівському аеропорту, помер у лікарні. Про це повідомляє пресслужба поліції Молдови.

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"Підозрюваний у подвійному вбивстві в міжнародному аеропорту Кишинева помер 15 хвилин тому", – повідомили правоохоронці о 22:36.

30 червня 2023 року в аеропорту Кишинева один із пасажирів вчинив стрілянину, людей евакуювали.

Пізніше з'ясувалося, що стрільцем був громадянин Таджикистану, якого не пустили до Молдови. Він відібрав у прикордонника пістолет, відкрив вогонь та вбив працівника прикордонної поліції та співробітника служби безпеки аеропорту. Правоохоронці Кишинева заявили про "нейтралізацію" стрільця.

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