Стрілок, який убив двох людей в аеропорту Кишинева, помер у лікарні
03.07.2023, 23:33
Фото – МВС Молдови
Громадянин Таджикистану, який застрелив двох людей у кишинівському аеропорту, помер у лікарні. Про це повідомляє пресслужба поліції Молдови.
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"Підозрюваний у подвійному вбивстві в міжнародному аеропорту Кишинева помер 15 хвилин тому", – повідомили правоохоронці о 22:36.
- 30 червня 2023 року в аеропорту Кишинева один із пасажирів вчинив стрілянину, людей евакуювали.
- Пізніше з'ясувалося, що стрільцем був громадянин Таджикистану, якого не пустили до Молдови. Він відібрав у прикордонника пістолет, відкрив вогонь та вбив працівника прикордонної поліції та співробітника служби безпеки аеропорту. Правоохоронці Кишинева заявили про "нейтралізацію" стрільця.
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