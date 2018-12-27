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27.12.2018, 17:00

"Структура устарела": Германия призывает к реформе Совбеза ООН

"Структура устарела": Германия призывает к реформе Совбеза ООН - Фото
Хайко Маас (фото - скриншот видео)

Глава МИД Германии Хайко Маас считает, что структура созданной 70 лет назад организации "устарела"

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Германия претендует на место постоянного члена в Совете Безопасности ООН, которое она должна получить в результате реформы всемирной организации. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, сообщает Deutsche Welle.

По словам Мааса, структура созданной 70 лет назад организации "устарела", и в результате реформы она должна лучше, чем в настоящее время, "отражать расстановку сил в современном мире".

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Масс подчеркнул, что Германия берет на себя все больше ответственности в решении международных проблем и одновременно сталкивается с растущими ожиданиями международного сообщества.

ФРГ является вторым мире государством по объему средств, выделяемых на гуманитарные нужды. Однако решать глобальные проблемы – такие, как изменение климата, цифровизация и миграция, можно только путем международного сотрудничества. 

"Дискуссии о реформе ООН длятся с 90-х годов прошлого века. Германия совместно с Японией, Бразилией и Индией настаивают на увеличении состава СБ ООН. Эти четыре экономически мощных государства добиваются вместе с еще двумя странами Африки мест в Совете Безопасности в качестве постоянных членов", - отмечается в сообщении.

До сих пор все попытки реформирования ООН терпели неудачу из-за нежелания нынешних постоянных членов СБ ООН – США, Великобритании, Франции, России и Китая, поскольку они должны одобрить изменения наряду с двумя третями из 193 стран, входящих в организацию.

По словам Мааса, большинство членов ООН поддерживают идею реформы.

"Будет нелегко, однако мы не устанем снова и снова вносить эту тему на повестку дня. О реформах говорят слишком долго, но ничего не происходит", - добавил немецкий политик.  

13 декабря Маас перед началом саммита ЕС в Брюсселе исключил возможность пересмотра договора между Евросоюзом и Великобританией о порядке и условиях выхода страны из состава ЕС.

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Теги: Хайко Маас, ООН, совбез оон, реформа
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