Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Суд арестовал бывшего министра обороны Грузии

Суд арестовал бывшего министра обороны Грузии - Фото
Фото: pixabay.com
28.07.2019, 11:10

Экс-министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили арестован в связи с протестами в Тбилиси

Тбилисский городской суд арестовал бывшего министра обороны Грузии и нынешнего лидера политической партии Победная Грузия Ираклия Окруашвили в связи с протестами в Тбилиси. Об этом сообщает грузинский Первый канал.

Судебное заседание было закрытым.

Окруашвили задержали 26 июля согласно первой и второй частям статьи 225 УК Грузии (организация, руководство или участие в групповом насилии). Дело касается событий 20-21 июня.

Начальник управления криминальной полиции МВД Мамука Челидзе заявил, что Окруашвили призывал демонстрантов ворваться в здание парламента. Также, по данным полиции, Окруашвили участвовал в различных групповых актах насилия.

Напишите нам
Ираклий Окруашвили протест тбилиси
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 