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Тбилисский городской суд арестовал бывшего министра обороны Грузии и нынешнего лидера политической партии Победная Грузия Ираклия Окруашвили в связи с протестами в Тбилиси. Об этом сообщает грузинский Первый канал.

Судебное заседание было закрытым.

Окруашвили задержали 26 июля согласно первой и второй частям статьи 225 УК Грузии (организация, руководство или участие в групповом насилии). Дело касается событий 20-21 июня.

Начальник управления криминальной полиции МВД Мамука Челидзе заявил, что Окруашвили призывал демонстрантов ворваться в здание парламента. Также, по данным полиции, Окруашвили участвовал в различных групповых актах насилия.