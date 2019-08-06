Суд Австрии поставил точку в юридической борьбе за дом Гитлера

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Верховный суд Австрии стал на сторону правительства в трехлетнем споре с владелицей дома, где родился лидер национал-социалистов Адольф Гитлер. Об этом сообщает DW.

Гитлер родился в арендованной квартире в Браунау-ам-Инн, на границе с Германией, в 1889 году. После прихода к власти нацистов дом приобрела партия и использовала в качестве культового центра.

После войны дом вернули прежним владельцам и он был библиотекой, техникумом и домом престарелых.

Он был заброшен на протяжение последних пяти лет, когда австрийский парламент проголосовал за изъятие имущества в 2016 году с целью остановить паломничество неонацистов к дому Гитлера.

Собственнице дома Герлинде Поммер дали 810 000 евро в качестве компенсации за изъятие.

Однако суд в Риде признал, что собственница понесла больше убытков, присудив ей 1,5 млн евро.

Решение суда в Риде было отменено региональным судом в Линце. Решение регионального суда в понедельник поддержал Верховный суд Австрии, оставив хозяйке прежнюю компенсацию.

Теперь австрийское правительство планирует снести здание, либо сделать его "абсолютно неузнаваемым". Для определения будущего этой постройки проведут архитектурный конкурс.

Министр внутренних дел Вольфганг Пешорн заявил, что это "позволит избежать любой обновленной форме деятельности национал-социалистов".

Ранее стало известно, что в Бельгии 27 человек до сих пор получают пенсию от Германии, которую назначил Адольф Гитлер в 1941 году.