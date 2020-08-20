Суд не позволил Трампу заблокировать рассмотрение дела об уплате налогов
Трамп пытается избежать проверки пока находится на посту президента
Судья отклонил иск от президента США Дональда Трампа, которым он хотел блокировать запрос большого жюри относительно его личной и корпоративной налоговой истории за восемь лет. Об этом сообщил окружной судья Виктор Марреро, передает Радио Свобода.
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По словам Марреро, удовлетворение иска Трампа стало бы "неправильным расширением" президентского иммунитета.
Как отмечается, адвокаты Трампа немедленно подали апелляцию на это решение.
Выступая перед журналистами в Белом доме, президент США заявил, что дело, скорее всего, снова окажется в Верховном суде, который 9 июля не принял аргумент о том, что Трамп обладает иммунитетом от государственных уголовных расследований, пока находится на посту главы государства.
Запрос к бухгалтерской фирме Mazars USA, которая постоянно обслуживает Трампа, требует предоставить данные о деятельности самого Трампа и его предприятий, в том числе об уплате налогов, в период до 2011 года.
- 9 июля Верховный суд США суд разрешил прокурорам Нью-Йорка получить налоговые документы Трампа.
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