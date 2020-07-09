Верховный суд США разрешил прокурорам изучить налоговые документы Трампа

Прокуроры Нью-Йорка получат доступ к налоговым документам президента США Дональда Трампа

Сегодня, 9 июля, Верховный суд США издал два постановления по делам об предоставления доступа к налоговым документам президента Дональда Трампа на запросы: представителей Демократической партии в Палате представителей США и прокуроров Нью-Йорка. Об этом сообщает Голос Америки.

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Отмечается, что суд разрешил прокурорам Нью-Йорка получить налоговые документы президента. Это решение – проигрышное для Трампа, но оно может означать, что общественность не получит доступ к этим налоговым документам, а их содержание будет защищено в рамках судебных правил.

Сообщается, что прокуратура Нью-Йорка расследует возможные выплаты женщинам от имени Трампа сделанные перед выборами 2016 года, якобы, за молчание об их отношениях с тогдашним кандидатом в президенты.

Трамп, юристы которого настаивали на широком юридическом иммунитете президента, резко отреагировал на решение Верховного суда, назвав его "политическим преследованием".

Отдельным решением Верховный суд отказал в доступе к значительной части налоговых документов президента Конгрессу США. Такое мнение суда отменяет решения судов низших инстанций, вынесенных в пользу конгрессменов-демократов.

В января 2018 года порноактриса Стефани Клиффорд (известная под псевдонимом Сторми Дэниелс) заявила, что у нее была любовная связь с Трампом в 2006 году, вскоре после того, как Мелания Трамп родила сына Бэррона. По утверждению Дэниэлс, связь продлилась несколько месяцев. Впервые она рассказала в СМИ о любовных отношениях с Трампом в 2011 году, за 5 лет до президентских выборов, в которых участвовал Трамп.

Адвокат Трампа Майкл Коэн признал, что заплатил актрисе $130 тыс из своего кармана за молчание. При этом адвокат подчеркнул, что Трамп категорически отрицает связь с порноактрисой.

Наталия Медведева

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