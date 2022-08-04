Суд в Москве дал американской баскетболистке 9 лет колонии. Байден отреагировал

Суд в Москве приговорил двукратную олимпийскую чемпионку по баскетболу американку Бриттни Грайнер к девяти годам колонии общего режима, сообщает Интерфакс.

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Грайнер признали виновной в хранении и контрабанде наркотических средств.

Согласно приговору, ей также назначен штраф в размере 1 млн рублей.

Адвокаты американки Мария Благоволина и Александр Бойков в письменном заявлении после оглашения приговора заявили, что суд проигнорировал все представленные ими доказательства, и что они обжалуют это решение, сообщает CNN.

Источники телеканала сообщили, что предложение США по обмену Грайнер и еще одного заключенного в РФ американца Пола Уилана на осужденного в США российского торговца оружием Виктора Бута по-прежнему в силе. "Мяч сейчас на стороне России", — сказал один из источников.

Президент США Джо Байден отреагировал на решение российского суда, назвав приговор "неприемлемым".

"Сегодня гражданка США Бритни Грайнер получила тюремный срок, что является еще одним напоминанием о том, что мир уже знает: Россия неправомерно удерживает Бриттни. Это неприемлемо, и я призываю Россию немедленно освободить ее, чтобы она могла быть со своей женой (Грайнер — открытая лесбиянка. – ред.), близкими, друзьями и товарищами по команде", — говорится в заявлении Байдена.

"Моя администрация будет продолжать неустанно работать и использовать все возможные пути, чтобы как можно скорее вернуть Бриттни и Пола Уилана домой в целости и сохранности", – добавил он.

Госсекретарь Энтони Блинкен и координатор по коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби назвали приговор Грайнер неправомерным, и также призвали Россию освободить баскетболистку.

31-летнюю звезду Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) Бриттни Грайнер задержали в феврале 2022 года в Шереметьево. В ее багаже обнаружили картриджи для вейпа с гашишным маслом. Это вещество легально во многих штатах США, но запрещено в России. На суде Грайнер сказала, что случайно бросила картриджи в сумку перед отлетом и не имела намерения ввозить их в РФ.

Вадим Ребрина

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