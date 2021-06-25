Суд в США вынес приговор экс-полицейскому Дереку Шовену за убийство Джорджа Флойда
Бывший офицер полиции Миннеаполиса Дерек Шовен приговорен к 22,5 годам тюремного заключения за убийство Джорджа Флойда, которое вызвало самый масштабный массовый протест против расовой несправедливости в США за десятки лет. Об этом сообщает AP.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Прокуроры просили для Шовена 30 лет.
При условии хорошего поведения 45-летний Шовен может быть освобожден условно-досрочно после отбытия двух третей своего срока – примерно через 15 лет.
Бывший полицейский нарушил свое долгое молчание в зале суда в пятницу, выразив соболезнования семье Флойда.
"Вкратце я хочу выразить свои соболезнования семье Флойда. В будущем появится еще одна интересная информация. И я надеюсь, что все это принесет вам некоторое спокойствие", – сказал Шовен.
Адвокат Шовена Эрик Нельсон назвал смерть Флойда "трагедией".
Перед вынесением приговора судья отклонил ходатайство Шовена о новом судебном разбирательстве.
Экс-полицейский был осужден за непреднамеренное убийство второй степени, убийство третьей степени и непредумышленное убийство второй степени за то, что надавил коленом на шею Флойда.
Племянник жертвы Брэндон Уильямс сказал: "Наша семья навсегда разрушена". Его 7-летняя дочь Джанна в видеоролике, показанном в суде, сказала, что если бы она могла сказать что-то своему отцу сейчас, это было бы: "Я скучаю по тебе и люблю тебя".
- 25 мая 2020 года 46-летний афроамериканец Джордж Флойд умер из-за того, что полицейский Дерек Шовен в процессе задержания Флойда в качестве подозреваемого девять минут сдавливал коленом его шею.
- Предсмертные мольбы Флойда о помощи были записаны очевидцем происходящего, ролик распространился в сетях и стал причиной для одного из крупнейших протестных движений, когда-либо происходивших в США.
- Родственники Флойда подали в суд на город, Шовена и трех других полицейских, заявив, что полиция применила чрезмерную силу против Флойда и нарушила его конституционные права. Миннеаполис согласился выплатить семье погибшего $27 млн.
- 21 апреля 2021 года Шовен был признан виновным в убийстве 46-летнего Флойда.
Комментарии