Суд в США вынес приговор экс-полицейскому Дереку Шовену за убийство Джорджа Флойда

Бывший офицер полиции Миннеаполиса Дерек Шовен приговорен к 22,5 годам тюремного заключения за убийство Джорджа Флойда, которое вызвало самый масштабный массовый протест против расовой несправедливости в США за десятки лет. Об этом сообщает AP.

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Прокуроры просили для Шовена 30 лет.

При условии хорошего поведения 45-летний Шовен может быть освобожден условно-досрочно после отбытия двух третей своего срока – примерно через 15 лет.

Бывший полицейский нарушил свое долгое молчание в зале суда в пятницу, выразив соболезнования семье Флойда.

"Вкратце я хочу выразить свои соболезнования семье Флойда. В будущем появится еще одна интересная информация. И я надеюсь, что все это принесет вам некоторое спокойствие", – сказал Шовен.

Адвокат Шовена Эрик Нельсон назвал смерть Флойда "трагедией".

Перед вынесением приговора судья отклонил ходатайство Шовена о новом судебном разбирательстве.

Экс-полицейский был осужден за непреднамеренное убийство второй степени, убийство третьей степени и непредумышленное убийство второй степени за то, что надавил коленом на шею Флойда.

Племянник жертвы Брэндон Уильямс сказал: "Наша семья навсегда разрушена". Его 7-летняя дочь Джанна в видеоролике, показанном в суде, сказала, что если бы она могла сказать что-то своему отцу сейчас, это было бы: "Я скучаю по тебе и люблю тебя".

25 мая 2020 года 46-летний афроамериканец Джордж Флойд умер из-за того, что полицейский Дерек Шовен в процессе задержания Флойда в качестве подозреваемого девять минут сдавливал коленом его шею.

Предсмертные мольбы Флойда о помощи были записаны очевидцем происходящего, ролик распространился в сетях и стал причиной для одного из крупнейших протестных движений, когда-либо происходивших в США.

Родственники Флойда подали в суд на город, Шовена и трех других полицейских, заявив, что полиция применила чрезмерную силу против Флойда и нарушила его конституционные права. Миннеаполис согласился выплатить семье погибшего $27 млн.

21 апреля 2021 года Шовен был признан виновным в убийстве 46-летнего Флойда.

Вадим Ребрина

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