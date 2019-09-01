Суд: возможный создатель Bitcoin должен заплатить $4 млрд

Bitcoin (Фото: EPA)

Судья Брюс Рейнхарт из Западного Палм Бич, Флорида, обязал возможного изобретателя Bitcoin Крейга Стивена Райта выплатить $4 млрд семье своего умершего бизнес-партнера Дэйва Клеймана. Об этом сообщает Bloomberg.

По мнению суда, Райт присвоил половину всех биткоинов, которые Клейман намайнил до 2013 года, и половину его интеллектуальной собственности. В сумме это 410 000 биткоинов, что составляет более $4 млрд.

Суд между Райтом и семьей Клеймана начался в феврале 2018 года.

Райта считают одним из наиболее вероятных создателей Bitcoin, который известен под псевдонимом Сатоси Накамото.

Судья Рейнхарт не стал изучать вопрос, действительно ли Райт создал Bitcoin, однако после суда адвокат Райта заявил, что судебное решение это подтверждает.