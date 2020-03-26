Супермаркет в США выбросил продуктов на $35 000: на них кашляла покупательница

На фоне пандемии коронавируса в американском штате Пенсильвания покупательница в супермаркете Gerrity "специально покашляла на продукты". От такого поведения клиента пострадали пекарня, мясной отдел и бакалея, пишет в Facebook совладелец сети Джо Фасула.
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Сотрудники магазина не уверены, что это был розыгрыш, и у женщины на самом деле нет проблем со здоровьем. В магазине решили выбросить продукты, с которыми она контактировала: всего на сумму более $35 000, и продезинфицировать места, где они лежали.
Дело об умышленном заражении передано в прокуратуру, женщина проходит обследование на коронавирус.
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