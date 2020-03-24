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Обеспечение пищей людей на вынужденной самоизоляции. Работаем над этим - Ляшко

Обеспечение пищей людей на вынужденной самоизоляции. Работаем над этим - Ляшко - Фото
Виктор Ляшко (скриншот из видеозаписи ICTV)
24.03.2020, 06:31

Главный санврач Виктор Ляшко говорит: прорабатываются механизмы, как не оставить без продуктов тех, кто находится на ответственной самоизоляции

Власти отрабатывают схемы обеспечения продуктами питания тех людей, кто не может выходить из дома из-за вынужденной самоизоляции, так как либо легко болеет COVID-19, либо был в контакте с таким больным. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, пишет Радио Свобода.

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По словам замглавы Минздрава, этот вопрос прорабатывается на уровне правительства - "работаем с бизнесом, который осуществляет доставку продуктов, решается вопрос привлечения соцработников, работников госучреждений - например, Укрпочты, чтобы доставлять продукты всем, кто в этом нуждается".

Ляшко говорит, что за эту тему взялись и волонтеры.

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"Я благодарю тех, кто помогает людям, которые оказались на вынужденной самоизоляции", - сказал он.

Лица, которые были в контакте с больными COVID-19, или те, кто обосновано подозревается в инфицировании, обязаны на 14 дней закрыться дома на самоизоляцию, чтобы не усиливать эпидемию. Кроме того, дома должны переболеть относительно легкие больные - те, кого не нужно госпитализировать, чтобы не перегружать систему здравоохранения.

Также Ляшко отметил, что украинские производители тест-систем для коронавируса "в ближайшее время" начнут серийное их производство.

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Евгений Пилипенко
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Виктор Ляшко карантин эпидемия коронавирус COVID-19
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