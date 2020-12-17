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Свидетельница забрала показания. Американец вышел на свободу спустя 38 лет тюрьмы

17.12.2020, 11:34
Свидетельница забрала показания. Американец вышел на свободу спустя 38 лет тюрьмы - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Американца Уолтера Форбса приговорили к пожизненному заключению без права досрочного освобождения за умышленное убийство в 1982 году. Но спустя почти 40 лет ему удалось выйти на свободу – одна из ключевых свидетельниц по делу забрала свои показания, передает CNN.

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В 1982 году Форбс был студентом местного колледжа в Мичигане. В один из вечеров он увидел толпу дерущихся возле бара – мужчина попытался их разнять, началась всеобщая потасовка. На следующий день один из ее участников Джексон Холл разыскал Форбса и четыре раза выстрелил в него, а позже – погиб от пожара в собственном доме.

Одной из главных свидетельниц по делу о смерти Холла стала Аннис Кеннебрю. Женщина заявила, что видела Форбса и еще двух мужчин с канистрами бензина: они облили дом умершего, а после – подожгли его. Примечательно, что двое других подозреваемых были оправданы судом присяжных, а Форбс получил пожизненное заключение.

В 2020 году за его дело вновь взялись юристы, было организовано новое расследование. Во время повторного допроса Кеннебрю призналась, что ее вынудили лже-свидетельствовать против Форбса – к ней пришли двое мужчин и, угрожая убить ее родных, заставили дать такие показания.

В результате по делу Форбса было назначено еще одно слушание, во время которого свидетельница забрала свои показания и мужчина спустя 38 лет вышел на свободу.

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Дарья Мостовая
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