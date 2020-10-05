В парламенте рассматривают вопрос о возможности смягчения пожизненных приговоров

В законопроекте предусмотрена возможность заменить пожизненный срок на 15-20 лет тюремного заключения

Сегодня профильный комитет Верховной Рады рекомендовал принять за основу законопроект № 4049, который, в том числе, предусматривает внесение изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы с возможностью смягчить наказание в виде пожизненного лишения свободы.

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В частности, если преступник, приговоренный к пожизненному заключению отбыл уже десять лет за решеткой, то наказание для него могут заменить с пожизненного на 15-20 лет тюрьмы. А если после такой замены осужденный отбудет три четверти срока наказания, то сможет претендовать на условно-досрочное освобождение.

Кроме того, если законопроект будет принят, то те заключенные, которые будут на этот момент находиться за решеткой, получат возможность заменить пожизненное лишение свободы на срок от пяти до 20 лет при условии, что уже отбыли в тюрьме не менее десяти лет, а общий срок наказания будет составлять 25 и более лет.

Рассматриваться такие дела о смягчении приговора будут только коллегиально, в составе из трех судей. При этом, замена пожизненного заключения на лишение свободы на определенный срок сможет рассматриваться судами не только постфактум, но и во время исполнения приговора.

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Дарья Мостовая

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