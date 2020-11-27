В Южной Корее организатора порно-чата приговорили к 40 годам лишения свободы

Южнокорейский суд приговорил к 40 годам тюрьмы организатора местного порно-чата Чо Джу-бина. Мужчина вначале шантажировал девушек, заставляя высылать ему интимные видео, а после размещал их у себя в чате для платного просмотра, пишет BBC.

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В суде установили, что обвиняемый использовал видеозаписи, полученные от 74 девушек путем обмана и запугивания – в том числе, это были ролики при участии 16 несовершеннолетних. Помимо чата Чо продавал видео платным каналам в Telegram.

Дело вызвало общественный резонанс в стране. За все время существования чата доступ к нему купили около 10 000 человек, некоторые из них потратили на это до $1200. В итоге суд дал главному организатору 40 лет тюрьмы, а пятерым его сообщникам – от 7 до 15 лет лишения свободы.

Сам Чо попросил прощения у всех, "кто пострадал от него", отметив, что благодарит всех, кто "притормозил жизнь дьявола, которую невозможно остановить".

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Дарья Мостовая

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