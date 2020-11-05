В Гонконге открыли "горячую линию" – предлагают доносить на соседей

Таким образом полиция намерена предотвращать нарушения закона о национальной безопасности

В Гонконге полиция организовала "горячую линию" для всех желающих – по ней можно сообщать о нарушениях закона о национальной безопасности, утвержденном в июне этого года, пишет BBC.

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Закон о национальной безопасности был принят Всекитайским собранием народных представителей, чтобы избежать "раскола страны, подрыва госвласти и совершения терактов". Он предусматривает, что за действия (или намерения), которые могут угрожать национальной безопасности, наступает уголовная ответственность.

Чтобы реализация этого закона была более эффективной, гонконгская полиция решила внедрить так называемую "линию доверия", чтобы каждый смог сообщить о случаях, которые могут угрожать безопасности страны.

Дополнительно можно будет отправлять аудио- и видеофайлы, а также сообщения на электронную почту или в месенджер Wechat.

Местные правозащитники уже выступили против такого нововведения. Они уверены, что такая система сделает невозможными любые митинги в стране, а также будет использоваться для преследования людей, разделяющих оппозиционные политические взгляды.

В мае 2020 года Пекин пытался навязать Гонконгу свой закон о нацбезопасности. Позже у них это получилось.

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Дарья Мостовая

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