Сын Муаммара Каддафи намекнул, что хочет идти в президенты Ливии. У него высокие рейтинги
Сын ливийского диктатора Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам аль-Каддафи намекнул, что хочет баллотироваться в президенты страны. Об этом говорится в репортаже The New York Times.
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Как сообщает издание, после свержения режима Каддафи и революции в Ливии Сейф Каддафи стал одной из главных мишеней для повстанцев. Сын диктатора был захвачен, когда пытался вместе с конвоем выехать на юг страны для того, чтобы бежать в Нигер.
"Сейфу посчастливилось быть схваченным независимой бригадой, которая охраняла его от других повстанческих фракций, и доставила его в Зинтан, их родной регион в горах к юго-западу от Триполи. Сейф также разыскивался Международным уголовным судом, что сделало его ценным заложником. Его держали в плену даже после того, как Ливия провела выборы в 2012 году", – отмечают журналисты.
Позже Каддафи-младший исчез из поля зрения общественности. Журналисты NYT смогли встретиться с Сейфом аль-Каддафи: они выяснили, что он уже давно не в плену и ведет политическую деятельность.
"Сейф использовал свое отсутствие в общественной жизни, наблюдая за течениями ближневосточной политики и незаметно реорганизуя политическую силу своего отца, Зеленое движение. Он скрывает, баллотируется ли он в президенты, но считает, что его движение может восстановить утраченное единство страны", – говорится в тексте.
Сообщается, что сын Каддафи пользуется поддержкой в обществе – ему доверяют до 57% ливийцев.
Журналисты подчеркивают: главный политический лозунг Сейфа Каддафи – ненависть к Арабской весне и произошедшей революции в Ливии. Его также поддерживает Кремль, где не сомневаются в его победе на выборах, пишет издание.
"Его предвыборная кампания сработала во многих странах: "Политики не принесли вам ничего, кроме страданий". Пришло время вернуться в прошлое. В основе привлекательности Сейфа лежит ностальгия по диктатуре его отца, чувство, которое становится все более распространенным в Ливии и во всем регионе", – считают авторы.
- С 2011 года после свержения и убийства диктатора Муаммара Каддафи в Ливии было фактически двоевластие. На востоке в Тобруке – Палата представителей, которую поддерживает армия Хафтара. В Триполи работает сформированное при поддержке ООН и Запада Правительство национального согласия. Хафтара поддерживают РФ (в том числе через ЧВК Вагнера), Франция, Иордания и ОАЭ, ПНС – Турция, Италия, Катар и ООН.
- Весной 2019-го о присутствии ЧВК Вагнера в Ливии сообщали в The Telegraph. В ноябре того же года The New York Times сообщили, что Россия отправила около 200 наемников в Ливию для укрепления влияния на Ближнем Востоке и в Африке.
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