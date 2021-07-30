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Сын Муаммара Каддафи намекнул, что хочет идти в президенты Ливии. У него высокие рейтинги

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30.07.2021, 13:21
Сын Муаммара Каддафи намекнул, что хочет идти в президенты Ливии. У него высокие рейтинги - Фото
Сейф аль-Ислам Каддафи (Фото – The New York Times)

Сын ливийского диктатора Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам аль-Каддафи намекнул, что хочет баллотироваться в президенты страны. Об этом говорится в репортаже The New York Times.

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Как сообщает издание, после свержения режима Каддафи и революции в Ливии Сейф Каддафи стал одной из главных мишеней для повстанцев. Сын диктатора был захвачен, когда пытался вместе с конвоем выехать на юг страны для того, чтобы бежать в Нигер.

"Сейфу посчастливилось быть схваченным независимой бригадой, которая охраняла его от других повстанческих фракций, и доставила его в Зинтан, их родной регион в горах к юго-западу от Триполи. Сейф также разыскивался Международным уголовным судом, что сделало его ценным заложником. Его держали в плену даже после того, как Ливия провела выборы в 2012 году", – отмечают журналисты.

СПРАВКА. Гражданские войны в Ливии продолжаются с 2011 года – после свержения и убийства Каддафи. Ливийская революция стала одним из символов Арабской весны - волны протестов и восстаний против автократий, проходившей в арабском мире в начале 2011 года. Основным лозунгом демонстрантов в арабском мире был "Народ хочет падения режима".

Позже Каддафи-младший исчез из поля зрения общественности. Журналисты NYT смогли встретиться с Сейфом аль-Каддафи: они выяснили, что он уже давно не в плену и ведет политическую деятельность.

"Сейф использовал свое отсутствие в общественной жизни, наблюдая за течениями ближневосточной политики и незаметно реорганизуя политическую силу своего отца, Зеленое движение. Он скрывает, баллотируется ли он в президенты, но считает, что его движение может восстановить утраченное единство страны", – говорится в тексте.

Сообщается, что сын Каддафи пользуется поддержкой в обществе – ему доверяют до 57% ливийцев. 

Журналисты подчеркивают: главный политический лозунг Сейфа Каддафи – ненависть к Арабской весне и произошедшей революции в Ливии. Его также поддерживает Кремль, где не сомневаются в его победе на выборах, пишет издание.

"Его предвыборная кампания сработала во многих странах: "Политики не принесли вам ничего, кроме страданий". Пришло время вернуться в прошлое. В основе привлекательности Сейфа лежит ностальгия по диктатуре его отца, чувство, которое становится все более распространенным в Ливии и во всем регионе", – считают авторы. 

  • С 2011 года после свержения и убийства диктатора Муаммара Каддафи в Ливии было фактически двоевластие. На востоке в Тобруке – Палата представителей, которую поддерживает армия Хафтара. В Триполи работает сформированное при поддержке ООН и Запада Правительство национального согласия. Хафтара поддерживают РФ (в том числе через ЧВК Вагнера), Франция, Иордания и ОАЭ, ПНС – Турция, Италия, Катар и ООН.
  • Весной 2019-го о присутствии ЧВК Вагнера в Ливии сообщали в The Telegraph. В ноябре того же года The New York Times сообщили, что Россия отправила около 200 наемников в Ливию для укрепления влияния на Ближнем Востоке и в Африке. 

Читайте также: Пентагон заподозрил союзников на Ближнем Востоке в финансировании ЧВК Вагнера

Станислав Стороженко
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арабская весна ливия гражданская война Муаммар Каддафи Сейф аль-Ислам Каддафи
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