Пентагон заподозрил союзников на Ближнем Востоке в финансировании ЧВК Вагнера – FP
Генеральный инспектор Пентагона по контртеррористическим операциям в Африке подозревает, что Объединенные Арабские Эмираты могут финансировать в Ливии кремлевскую ЧВК Вагнера. Об этом пишет Foreign Policy.
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Издание отмечает, что РФ и ОАЭ поддерживают одну сторону в гражданской войне в Ливии – генерала Халифу Хафтара.
Представители Демократической партии в Конгрессе США уже начали кампанию против предложенной администрацией президента Дональда Трампа продажи ОАЭ истребителей F-35 на $23 млрд, пишет источник.
Сообщается, что официальные военные лица США обеспокоены дестабилизирующей ролью ЧВК Вагнера в Ливии. В Пентагоне опасаются, что Кремль может использовать конфликт в арабском государстве "для создания военного плацдарма у южных берегов Европы".
- Весной 2019-го о присутствии ЧВК Вагнер в Ливии сообщали в The Telegraph. В ноябре того же года The New York Times сообщили, что Россия отправила около 200 наемников в Ливию для укрепления влияния на Ближнем Востоке и в Африке.
- В декабре-2019 Госдеп США заявил об обеспокоенности обострением конфликта в Ливии, поскольку все большее число российских наемников, которые поддерживают силы Хафтара, "превращают конфликт во все более кровопролитный".
- В апреле 2020-го власти Ливии обвинили боевиков ЧВК в применении химического оружия.
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