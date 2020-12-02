Пентагон заподозрил союзников на Ближнем Востоке в финансировании ЧВК Вагнера – FP

Генеральный инспектор Пентагона по контртеррористическим операциям в Африке подозревает, что Объединенные Арабские Эмираты могут финансировать в Ливии кремлевскую ЧВК Вагнера. Об этом пишет Foreign Policy.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

Издание отмечает, что РФ и ОАЭ поддерживают одну сторону в гражданской войне в Ливии – генерала Халифу Хафтара.

СПРАВКА. Гражданские войны в Ливии продолжаются с 2011 года – после свержения и убийства лидера страны Гражданские войны в Ливии продолжаются с 2011 года – после свержения и убийства лидера страны Муаммара Каддафи . В 2014-м генерал Ливийской национальной армии Хафтар дважды пытался устроить госпереворот. После этого в стране начался конфликт между сторонниками сформированного при поддержке ООН правительства и Хафтара.

Представители Демократической партии в Конгрессе США уже начали кампанию против предложенной администрацией президента Дональда Трампа продажи ОАЭ истребителей F-35 на $23 млрд, пишет источник.

Сообщается, что официальные военные лица США обеспокоены дестабилизирующей ролью ЧВК Вагнера в Ливии. В Пентагоне опасаются, что Кремль может использовать конфликт в арабском государстве "для создания военного плацдарма у южных берегов Европы".

Весной 2019-го о присутствии ЧВК Вагнер в Ливии сообщали в The Telegraph. В ноябре того же года The New York Times сообщили, что Россия отправила около 200 наемников в Ливию для укрепления влияния на Ближнем Востоке и в Африке.

В декабре-2019 Госдеп США заявил об обеспокоенности обострением конфликта в Ливии, поскольку все большее число российских наемников, которые поддерживают силы Хафтара, "превращают конфликт во все более кровопролитный".

В апреле 2020-го власти Ливии обвинили боевиков ЧВК в применении химического оружия.

Читайте также: В Ливии разбился вертолет с боевиками ЧВК Вагнера

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.