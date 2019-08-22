Сюр. Московский метрополитен подал в суд на оппозицию

Московский метрополитен подал иск в суд на лидеров российской оппозиции и незарегистрированных кандидатов в городскую думу. Об этом сообщается на сайте московского суда.
Указано, что иск был подан 21 августа. Отвечиками в нем выступают ряд российских оппозиционных политиков. Такие, как Алексей Навальный, начальник его штаба в Москве Олег Степанов, а также Илья Яшин, Юлия Галямина, Владимир Милов, Иван Жданов и Александр Соловьев.
По информации российских СМИ, ранее иски на 13 млн рублей к организаторам оппозиционных акций протеста 27 июля подали Мосгортранс, предприятие Автомобильные дороги и частные фирмы. В Мосгортрансе иск пояснили тем, что из-за перекрытия улиц возникли сбои в работе общественного транспорта и убытки.
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