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Сюр. Московский метрополитен подал в суд на оппозицию

Сюр. Московский метрополитен подал в суд на оппозицию - Фото
Протесты в Москве (Фото: EPA)
22.08.2019, 14:51

Ответчиками в иске выступают российские оппозиционеры

Московский метрополитен подал иск в суд на лидеров российской оппозиции и незарегистрированных кандидатов в городскую думу. Об этом сообщается на сайте московского суда.

Указано, что иск был подан 21 августа. Отвечиками в нем выступают ряд российских оппозиционных политиков. Такие, как Алексей Навальный, начальник его штаба в Москве Олег Степанов, а также Илья Яшин, Юлия Галямина, Владимир Милов, Иван Жданов и Александр Соловьев.

По информации российских СМИ, ранее иски на 13 млн рублей к организаторам оппозиционных акций протеста 27 июля подали Мосгортранс, предприятие Автомобильные дороги и частные фирмы. В Мосгортрансе иск пояснили тем, что из-за перекрытия улиц возникли сбои в работе общественного транспорта и убытки.

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