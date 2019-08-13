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Сюр. На памятнике Второй мировой в РФ нашли солдат НАТО - фото

Сюр. На памятнике Второй мировой в РФ нашли солдат НАТО - фото - Фото
Солдаты НАТО на учениях (фото - пресс-служба Альянса)
13.08.2019, 13:28

Местных жителей возмутило не только появление военнослужащих Альянса, но и "низкое качество ремонта памятника к 9 мая"

На памятнике погибшим во Второй мировой войне в дальневосточном российском селе после ремонта появилось изображение военнослужащих Североатлантического альянса. Об этом курьезе пишет региональное издание Амур.Инфо.

Жители села Дипкун Тындинского района Амурской области заметили неладное: на монументе солдаты - в американской экипировке и с винтовками М-16.

Мужчина на фото осуждает выходку неизвестного дизайнера:

По словам местного депутата райсовета, "вроде бы картинку заказывали где-то в Благовещенске". Тындинская городская прокуратура взялась за это дело, после чего изображение бойцов НАТО с монумента убрали.

Село на карте Дальнего Востока:

В прошлом году лидер российских коммунистов заявил, что вождь мирового пролетариата Владимир Ленин "захоронен по-православному".

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Вторая мировая война нато курьез амурская область
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