Сюр. На памятнике Второй мировой в РФ нашли солдат НАТО - фото

Солдаты НАТО на учениях (фото - пресс-служба Альянса)

На памятнике погибшим во Второй мировой войне в дальневосточном российском селе после ремонта появилось изображение военнослужащих Североатлантического альянса. Об этом курьезе пишет региональное издание Амур.Инфо.

Жители села Дипкун Тындинского района Амурской области заметили неладное: на монументе солдаты - в американской экипировке и с винтовками М-16.

Мужчина на фото осуждает выходку неизвестного дизайнера:

По словам местного депутата райсовета, "вроде бы картинку заказывали где-то в Благовещенске". Тындинская городская прокуратура взялась за это дело, после чего изображение бойцов НАТО с монумента убрали.

Село на карте Дальнего Востока:

В прошлом году лидер российских коммунистов заявил, что вождь мирового пролетариата Владимир Ленин "захоронен по-православному".

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