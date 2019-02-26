Сюр. В России автобус ехал с бревном вместо колеса - видео

В российском городе Прокопьевск, расположенном на юге западной Сибири заметили автобус, который ехал на трех колесах, а на месте четвертого было закреплено обычное бревно. Видео опубликовано на YouTube-канале Прокопьевска.

Ролик сняли из автомобиля, который ехал вслед за автобусом. В кадре хорошо видно, что бревно трется о дорожное покрытие - из-под него летит то ли дым, то ли древесная пыль, а автобус движется со включенным аварийным сигналом, его тянет на буксире другой автомобиль.

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5 февраля сообщалось, что с премьер-министром России Дмитрием Медведевым произошел казус на территории Щербинского лифтостроительного завода - его чуть не пленил лифт.