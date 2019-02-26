Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Видео снято на юге западной Сибири

Реклама
Реклама

В российском городе Прокопьевск, расположенном на юге западной Сибири заметили автобус, который ехал на трех колесах, а на месте четвертого было закреплено обычное бревно. Видео опубликовано на YouTube-канале Прокопьевска.

Ролик сняли из автомобиля, который ехал вслед за автобусом. В кадре хорошо видно, что бревно трется о дорожное покрытие - из-под него летит то ли дым, то ли древесная пыль, а автобус движется со включенным аварийным сигналом, его тянет на буксире другой автомобиль.

Реклама

Читайте также: Все известные наркотики: водитель на Ибице удивил полицейских

5 февраля сообщалось, что с премьер-министром России Дмитрием Медведевым произошел казус на территории Щербинского лифтостроительного завода - его чуть не пленил лифт.

Отправить:
Распечатать:
Теги: курьез, автобус, сибирь, видео
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Сюр. В России автобус ехал с бревном вместо колеса - видео
Сюр. В России автобус ехал с бревном вместо колеса - видео
Савченко рассказала, как хотела в шутку взорвать Раду: видео
Савченко рассказала, как хотела в шутку взорвать Раду: видео
Де Ниро и Аль Пачино сыграют в фильме Скорсезе: видео
Де Ниро и Аль Пачино сыграют в фильме Скорсезе: видео
ТЭК АМКУ выиграл у Amic новый суд на 37 млн грн
The Economist назвал угрозы для мировой экономики в 2019 году
Экономика The Economist назвал угрозы для мировой экономики в 2019 году
1,5 млн коров и яхта за $2 млн: что искали украинцы в интернете
Технологии 1,5 млн коров и яхта за $2 млн: что искали украинцы в интернете
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
Сюр. В России автобус ехал с бревном вместо колеса - видео
Сюр. В России автобус ехал с бревном вместо колеса - видео
Савченко рассказала, как хотела в шутку взорвать Раду: видео
Савченко рассказала, как хотела в шутку взорвать Раду: видео 18:42
Де Ниро и Аль Пачино сыграют в фильме Скорсезе: видео
Де Ниро и Аль Пачино сыграют в фильме Скорсезе: видео 16:55
Модернизированный украинский дрон успешно испытали: видео
Модернизированный украинский дрон успешно испытали: видео 15:23
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 