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Сюр. Шаман собирается вернуться к затее изгнать "демона Путина"

Сюр. Шаман собирается вернуться к затее изгнать "демона Путина" - Фото
Александр Габышев (скриншот из видеозаписи)
11.10.2019, 07:52

Когда он намерен возобновить поход, теперь уже всемирно известный житель Якутии Александр Габышев не уточнил: он пока что под подпиской о невыезде

Называющий себя шаманом-воином якут Александр Габышев, полугодичный поход которого "на Москву изгнать демона Путина" в сентябре прервали российские силовики, возобновит шествие. Об этом он заявил сайту Якутия.инфо.

Габышев посетовал, что "в полной мере" почувствовал на себе систему карательной психиатрии РФ: "Это в самом расцвете сейчас".

Читайте мнение: Шаман приходит с холода

Он считает, что общественный резонанс от его похода приведет к тому, что в РФ "на политическом небосклоне появятся новые лидеры". "Глоток свободы почувствовали. Это необратимый процесс", - сказал он.

Житель Якутии уверен, что "все простые люди, вся Россия - за меня", и обещает провести "обряд изгнания" президента РФ Владимира Путина мирно. 

    • Габышев вышел в трек в начале марта 2019-го. В конце лета ему тщетно пытались противостоять провластные "шаманы".
    • В сентябре в Улан-Удэ прошел стихийный митинг в поддержку "шамана": люди требовали отставки мэра; их разогнали.
    • 19 сентября Габышева задержали: в ФСБ заявили, что он якобы невменяемый. Правозащитники считают экспертизу сомнительной. До того против якута возбудили уголовное дело за "призывы к экстремизму".
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