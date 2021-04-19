Сюр. В Кыргызстане COVID решили "лечить" настойкой от президента. ВОЗ говорит, что это яд

В Киргизстане решили "лечить" коронавирус народными средствами. Несмотря на официальные рекомендации ВОЗ, президент страны Садыр Жапаров разработал рецепт настойки на ядовитом иссык-кульском корне (аконите), которым и предложил лечить заболевших, пишет RFI.

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По словам главы государства, этот рецепт является его личным и сейчас он проводит для врачей лекции, как правильно нужно принимать настойку.

Солидарен с президентом оказался и глава Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев. Он подчеркнул, что Жапаров сам определяет дозу корня, готовится настойка в государственной резиденции, а принимать ее нужно только в горячем виде.

Жапаров заявил, что настойка иссык-кульского корня является безопасным и эффективным лекарством от многих болезней: рака желудка, бронхита, ревматизма. Более того, в 2020 году он якобы сам вылечился от коронавируса благодаря ей.

В подтверждение того, что настойка безопасна и эффективна, Бейшеналиев даже якобы выпил ее в прямом эфире:

При этом, в ВОЗ с подобными заявлениями категорически не согласились. Там отметили, что "препарат, не прошедший клинических исследований, не может быть зарегистрирован и одобрен для широкого применения", пишет Радио Азаттык.

Во Всемирной организации здравоохранения призвали не заниматься самолечением, а при появлении симптомов COVID-19 – обращаться в медучреждения. Примечательно, что аконит входит в список ядовитых растительных препаратов ВОЗ, применение которых может быть опасно для жизни.

В марте 2020 года Академия меднаук Украины предложила Кабмину лечить коронавирус травяной настойкой.

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Дарья Мостовая

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