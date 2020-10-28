Сюр. В США мужчина украл бульдозер, чтобы снести плакаты в поддержку Байдена
В полиции нарушитель сказал, что был пьян, когда воровал бульдозер, поэтому ничего не помнит
26-летний американец из Флориды решил уничтожить плакаты с предвыборной агитацией Джо Байдена – соперника президента США Дональда Трампа на предстоящих выборах. Чтобы реализовать свой замысел, мужчина украл бульдозер с одной из строительных площадок, сообщает The Hill.
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Нарушителя удалось поймать, но перед этим он успел разворотить забор бывшего заместителя мэра города Адама Берджеса и снести несколько десятков плакатов Байдена на улицах.
В полиции мужчина заявил, что был слишком пьян и просто не помнит момент угона бульдозера. Говорить по поводу своих политических предпочтений он отказался.
Сейчас "противнику Байдена" предъявили обвинение в краже и незаконном проникновении на чужую территорию.
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