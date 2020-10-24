Американец хотел убить Байдена и устроить теракт. Его арестовали из-за фургона с оружием

В США мужчина случайно раскрыл себя, оставив фургон с оружием около банка. Выяснилось, что он планировал убийство экс-вице-президента Джо Байдена

В американском штате Северная Каролина задержали мужчину, оставившего фургон с оружием и взрывчаткой около банка. В ходе расследования выяснилось, что задержанный, возможно, хотел убить кандидата в президенты США от Демпартии Джозефа Байдена, планировал теракт в людном месте, а также хранил детскую порнографию. Об этом сообщает The Guardian.

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Подозреваемого задержали из-за оставленного около банка фургона. Сотрудники финучреждения сообщили в Федеральное бюро расследований о подозрительном фургоне. Правоохранители обыскали машину и нашли в ней винтовку, пистолет, боеприпасы, взрывчатку, $500 000 наличными, а также книги по выживанию, изготовлению бомб, самодельному оружию, исламу, рисунки свастик и самолетов, врезающихся в здания.

Позже мужчина пришел в банк и спросил, где его фургон. Сотрудники банка вызвали полицию и мужчину задержали. Позже у него нашли еще оружие, а также поддельные водительские права. Правоохранители нашли на его компьютере фото и видео с детской порнографией.

Исследование его мобильного и компьютера также показало, что еще весной он искал информацию о Байдене, в частности, его домашний адрес. Мужчина опубликовал в интернете мем с надписью "убить Джо Байдена?". Подозреваемый ездил по району, в котором проживает кандидат в президенты, а в его записях нашли пометку, заканчивавшуюся словом "казнить".

На телефоне мужчины обнаружили видео и фото с мест массовых убийств и записи о планировании стрельбы на Рождество или "черную пятницу" в одном из торговых центров.

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Владислав Сердюк

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