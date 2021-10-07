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Сюрприз для теплеющего мира. На Южном полюсе зафиксировали рекордно холодную зиму

Цей матеріал також доступний українською
07.10.2021, 11:27
Сюрприз для теплеющего мира. На Южном полюсе зафиксировали рекордно холодную зиму - Фото
Антарктика, Южный океан (фото - pixabay.com)

На Южном полюсе зафиксировали рекордно теплую зиму, что стало сюрпризом для мира, в котором климат становится теплее. Об этом сообщает The Washington Post.

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Отмечается, что пока летом 2021-го в Северном полушарии Земли стояла сильная жара с пожарами, ураганами и наводнениями, на Южном полюсе была рекордно холодная земля.

Средняя температура на Южнополярной станции Амундсена – Скотта в период с апреля по сентябрь была -61°C – это самый холодный показатель за всю историю наблюдений с 1957 года, пишут в издании.

Хотя это впечатляющее и неожиданное событие, ученые говорят, что глобальная тенденция потепления не изменилась. По их словам, Антарктида известна своими резкими колебаниями погоды, которые могут идти вразрез с глобальными тенденциями.

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Профессор Вашингтонского университета Эрик Стейг отметил, что "одна холодная зима – это интересно, но она не меняет долгосрочной тенденции – потепления". Профессор университета Огайо Дэвид Бромвич объясняет рекордный холод "краткосрочной изменчивостью" погоды на Южном полюсе в последние годы. Но в долгосрочной перспективе Антарктида нагревается, говорит ученый.

Исследователи предполагают, что к рекордному холоду в Антарктиде привел очень сильный полярный вихрь – кольцо сильных ветров в стратосфере. Это сезонное явление и оно влияет на погоду в Антарктиде.

"Ветры в полярной стратосфере были сильнее, чем обычно, это связано со смещением струйного течения к полюсу. Это держит под замком холодный воздух над большей частью Антарктиды", – объяснила Эми Батлер из Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

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Марк Сировой
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