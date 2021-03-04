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Таинственные рейсы. В Австралии начали продавать авиабилеты с неизвестным пунктом прибытия

04.03.2021, 12:48
Таинственные рейсы. В Австралии начали продавать авиабилеты с неизвестным пунктом прибытия - Фото
Иллюстративное фото: unsplash.com

В Австралии решили запустить необычный эксперимент. Поскольку в стране действует запрет на полеты за границу, авиаперевозчики решили запустить проект Таинственные рейсы. Покупая билеты на внутренний рейс по стране, пассажиры не будут знать, куда именно они полетят, передает CNN

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Таким образом, бронируя билеты, путешественники будут доверять судьбу своей поездки авиакомпании: туры будут однодневными, а полет в одну сторону не будет превышать два часа, – рассказали у авиаперевозчика Qantas.

При этом, во время полета на спинках кресел у пассажировв будет отображаться траектория полета, чтобы они могли угадать, куда они летят. Предполагается, что такие рандомные туры будут иметь определенную специализацию – например, это может быть "деревенское гостеприимство" или "обед на пляже".

Все туры по системе "все включено" будут стоить $577 с местами в эконом-классе.

Читайте также: На борту самолета возникла драка: пассажиры отказались лететь в масках – видео

Дарья Мостовая
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самолет туризм Австралия рейс тур все включено
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