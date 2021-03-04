Таинственные рейсы. В Австралии начали продавать авиабилеты с неизвестным пунктом прибытия

В Австралии решили запустить необычный эксперимент. Поскольку в стране действует запрет на полеты за границу, авиаперевозчики решили запустить проект Таинственные рейсы. Покупая билеты на внутренний рейс по стране, пассажиры не будут знать, куда именно они полетят, передает CNN.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Таким образом, бронируя билеты, путешественники будут доверять судьбу своей поездки авиакомпании: туры будут однодневными, а полет в одну сторону не будет превышать два часа, – рассказали у авиаперевозчика Qantas.

При этом, во время полета на спинках кресел у пассажировв будет отображаться траектория полета, чтобы они могли угадать, куда они летят. Предполагается, что такие рандомные туры будут иметь определенную специализацию – например, это может быть "деревенское гостеприимство" или "обед на пляже".

Все туры по системе "все включено" будут стоить $577 с местами в эконом-классе.

В декабре 2020 года в Японии пассажиров попросили отказаться от питания на борту.

Читайте также: На борту самолета возникла драка: пассажиры отказались лететь в масках – видео

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.