Талибан согласился на временное прекращение огня в Афганистане

Участники движения Талибан (Фото: EPA)

Движение Талибан согласилось на временное прекращение огня на территории Афганистана. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителей талибов.

Ожидается, что это позволит талибам заключить мирное соглашение с Соединенными Штатами.

Ожидается, что режим прекращения огня продлится 10 дней. В течение этого времени Талибан попытается заключить мирное соглашение с США, переговоры о котором возобновились в конце ноября. В случае успеха это может стать завершением крупнейшей военной кампании в современной истории США, которая продолжается более 18 лет.

Предполагается, что соглашение будет включать два основных положения: постепенный вывод американских войск из Афганистана в обмен на обязательство Талибана не предоставлять убежище джихадистам. Именно связь последних с Аль-Каидой стала главной причиной ввода войск США на территорию страны в 2001 году.

Еще один пункт мирного соглашения может касаться поощрения прямых переговоров между Талибаном и властями Афганистана. Предварительно они должны начаться через две недели по достижению мирного соглашения между США и террористическим группировкам.