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Талибан согласился на временное прекращение огня в Афганистане

Талибан согласился на временное прекращение огня в Афганистане - Фото
Участники движения Талибан (Фото: EPA)
29.12.2019, 19:54

Ожидается, что режим прекращения огня продлится 10 дней

Движение Талибан согласилось на временное прекращение огня на территории Афганистана. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителей талибов.

Ожидается, что это позволит талибам заключить мирное соглашение с Соединенными Штатами.

Ожидается, что режим прекращения огня продлится 10 дней. В течение этого времени Талибан попытается заключить мирное соглашение с США, переговоры о котором возобновились в конце ноября. В случае успеха это может стать завершением крупнейшей военной кампании в современной истории США, которая продолжается более 18 лет.

Предполагается, что соглашение будет включать два основных положения: постепенный вывод американских войск из Афганистана в обмен на обязательство Талибана не предоставлять убежище джихадистам. Именно связь последних с Аль-Каидой стала главной причиной ввода войск США на территорию страны в 2001 году.

Еще один пункт мирного соглашения может касаться поощрения прямых переговоров между Талибаном и властями Афганистана. Предварительно они должны начаться через две недели по достижению мирного соглашения между США и террористическим группировкам.

  • 8 сентября переговоры между США и талибами были остановлены президентом США Дональдом Трампом после того, как во время нападения в Кабуле погибли 12 человек, включая американского солдата.
  • 28 ноября в Афганистан неожиданно прилетел Трамп и заявил, что талибы готовы "заключить сделку".
  • 29 ноября талибы заявили, что  готовы возобновить переговоры с США.
  • 7 декабря  США возобновили переговоры с Талибаном.
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талибан афганистан
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