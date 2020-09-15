"Там заботятся о здоровье пассажиров". Римский аэропорт получил 5 звезд рейтинга COVID-19
Руководство аэропорта приложило максимум усилий, чтобы снизить риски распространения коронавируса среди пассажиров
В Италии один из аэропортов Рима Фьюмичино получил 5-звездочный рейтинг в номинации "профилактика коронавируса" от исследовательского агентства Skytrax, передает CNN.
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Фьюмичино стал первым аэропортом, получившим такой рейтинг. По словам руководства аэропорта, они просто заботятся о здоровье своих пассажиров.
В частности, особое внимание во Фьюмичино уделяется дезинфекции всех терминалов и точек максимального контакта с людьми. Для обеззараживания поверхностей там также применяют УФ-излучение, а все пассажиры проходят тестирование на COVID-19 и соблюдают социальную дистанцию.
В частности, она каждый год проводит исследования и устраивает опросы среди пассажиров с целью выявить лучшие аэропорты в мире. Оценка производится при помощи выставления "звезд", максимальной является отметка в 5*. Рейтинг COVID-19 компания впервые начала присваивать в августе этого года.
По версии Skytrax, в 2020 году в пятерку лучших аэропортов Восточной Европы вошел и киевский Борисполь.
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