Танк заглох под водой. В России во время учений погиб военный

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В России военнослужащий погиб во время танковых занятий на одном из воинских полигонов в Забайкальском крае. Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС.

"В хoде выпoлнения планoвых занятий пo вождению боевых машин с преодолением водной преграды на одном из полигонов в Забайкальском крае один из танков заглох под водой", - сказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Обучаемый механик-водитель смог покинуть машину, а опытный контрактник-инструктор, проводящий занятие, погиб.

Причины происшествия пока не установлены.