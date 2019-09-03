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Танк заглох под водой. В России во время учений погиб военный

Танк заглох под водой. В России во время учений погиб военный - Фото
Иллюстративное фото: mil.ru
03.09.2019, 10:32

Один российский военный смог вылезти из танка

В России военнослужащий погиб во время танковых занятий на одном из воинских полигонов в Забайкальском крае. Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС.

"В хoде выпoлнения планoвых занятий пo вождению боевых машин с преодолением водной преграды на одном из полигонов в Забайкальском крае один из танков заглох под водой", - сказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Обучаемый механик-водитель смог покинуть машину, а опытный контрактник-инструктор, проводящий занятие, погиб.

Причины происшествия пока не установлены.

  • 1 августа сообщалось, что в Балтийском море начались российские военно-морские учения "Океанский щит - 2019".
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Россия учения танк
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